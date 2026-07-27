İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Derneği" soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Sözcü TV muhabiri Dilara Şahin'in aktardığına göre, Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesaplarındaki nakdi varlıklar ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla Av. Rıdvan Can, Av. Mustafa Göktuğ Kaya ile Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'ın yönetim kayyum olarak atanmasına karar verdi.

Kararda derneğin kurucusu Haluk Levent ile bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu bulunduğu, bazıları hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı, derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulunduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.