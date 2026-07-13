İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada peş peşe yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında dernek başkanı ünlü şarkıcı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi. Haluk Levent'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Levent'in işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. YURT DIŞINA MI ÇIKACAKTI? İddialara göre Levent'in yurt dışına çıkmak amacıyla havalimanına gittiği, Almanya'ya bilet aldığı, yurt dışına çıkış yasağını öğrendikten sonra evine döndüğü belirtildi. Daha sonra telefonlarını kapatarak İzmir yönüne hareket ettiği öne sürülen Levent'in Bursa'da gözaltına alındığı bildirildi. AHBAP OFİSİNE BASKIN Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin İstanbul'da bulunan ofisine polis ekiplerince baskın düzenlendi; arama çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca dernek üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirtilen şüphelilere yönelik de operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken Haluk Levent'in emniyetteki sorgusuna sabah saatlerinde başlanmasının beklendiği öğrenildi.

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