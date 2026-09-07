Şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu ve yöneticisi olduğu Ahbap derneğinin topladığı milyarlarca liralık bağışları usulsüz şekilde kullandığı tespit edilmiş, aralarında Levent'in de yer aldığı çok sayıda isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Adalet Bakanı Akın Gürlek, derneğe yönelik 5. dalga operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. 20 ilde 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, derneğin Kocaeli'nde bulunan depolarında depremzedeler için temin edilen yüzlerce ÇADIR, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi.



Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından operasyona ilişkin paylaşılan detaylar şu şekilde:



6 Şubat depremlerinde milletimizin yaşadığı büyük acıyı, vatandaşlarımızın dayanışma duygusunu ve depremzedelerimiz için yapılan bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermiyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5’inci dalga operasyon başlatıldı.

Operasyon; İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen deliller üzerine gerçekleştirildi.

6 Şubat–31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar TL’sinin harcandığı; 950 milyon TL’nin ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu belirlendi.

29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL transfer edildiği; bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi.

Tüm tespitler doğrultusunda 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldı.

İzmit’teki depolarda ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemler başlatıldı.

Soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.



GÖZALTI LİSTESİ



Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 53 kişinin isimleri şu şekilde:



1.Ahmet KAPTAN

2.Ali Suat TALAŞ

3.Ardıl Fırat YANBAK

4.Aytaç AĞADAĞ

5.Aziz Tunç BATUM

6.Bayram CİNOĞLU

7.Bülent ÇEÇEN

8.Çağlar GÖKTAŞ

9.Cem ALTIN

10.Cemil YEŞİL

11.Cengiz KARA

12.Ceyhun ÇETİN

13.Dilek TOKDEMİR

14.Emre YILDIRIM

15.Enes Can TEKİN

16.Fatma Şahin İŞLER

17.Feriha ÇETİN SEVİNÇ

18.Hasan KURŞUNOĞLU

19.Hüseyin TEKİN

20.İbrahim ŞENEL

21.İbrahim Talha ALKAN

22.İsmail Tugay GÜZEL

23.İsmail Ulaş BARDAKÇI

24.Kadem Berker YAŞAR

25.Kadir YARALI

26.Kamil ZEYTİNCİ

27.Mehmet KARAKAYA

28.Mehmet ZEYTİNCİ

29.Mesut ALKAN

30.Mevlüt SARIBAŞ

31.Muhammed Caner BAHADIR

32.Murat KORAN

33.Niyazi ŞİMŞEK

34.Nurican OKTAY

35.Rahim YURT

36.Rahmi AKGÜN

37.Recep ŞARLAK

38.Rıdvan DEMİR

39.Selami DEMİR

40.Selçuk ASLAN

41.Senar BAHADIR

42.Serdar BİLECEN

43. Songül TOSUN

44.Şefik FERMANOĞLU

45.Şerafettin TEKİN

46.Tarık ALTUN

47.Timur ÖZDEMİR

48.Tuncer ŞİMŞEK

49.Ünal IRMAK

50.Vedat DEMİR

51.Yasin MİNTAŞ

52.Yasin TOZLU

53.Yusuf Esat ERİŞGEN