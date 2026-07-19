Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunun dosyaya girdiği; raporda, tutuklanan dernek başkanı Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın banka hareketleri ve ifadelerine yer verildi. Yeliz Kaya'nın ifadesinde, Haluk Levent'in bazı ticari ilişkileriyle ilgili iddialarda bulunduğu aktarıldı. Kaya, Haluk Levent'in İzmir'de faaliyet gösteren bir şarap üretim firmasına ortaklık amacıyla şirket sahibine para gönderdiğini öne sürdü. MARKA TESCİL BAŞVURULARI DA İNCELENDİ Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği adına Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan marka tescil başvuruları da dosyaya dahil edildi. Dosyada yer aldığına göre, dernek adına "Ahbap Kahve" ve "Ahbap Su" markaları için tescil başvuruları yapıldı. Ayrıca "Ahbaphane" markasıyla yeme-içme mekanları ve otel faaliyetlerine yönelik marka tescili alındığı belirtildi. 'BİRA, SODA, ENERJİ İÇECEĞİ...' Markaların kapsamı içinde bira, maden suyu, meyve suyu ile enerji ve protein destekli sporcu içeceklerinin yer aldığı kaydedildi.

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