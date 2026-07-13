İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın AHBAP Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin genel merkezinde polis ekiplerince baskın gerçekleştirildi.
Haluk Levent'e "Dernekler kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" soruşturmaları yöneltildiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme oldu. Avukat Ece Güner'e gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.
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