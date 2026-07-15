İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent ve diğer şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinin ardından, şarkıcı Melek Mosso da sessizliğini bozdu.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından Ahbap Derneği'nin yardım faaliyetlerine gönüllü olarak destek veren Mosso, yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Adalete ve devletimize güveniyorum'

Deprem döneminde birçok sanatçıyla birlikte bölgede gönüllü olarak görev yaptığını belirten Melek Mosso, süreci yakından takip ettiğini söyledi.

Mosso, yaptığı açıklamada, "Elimden geleni bir hayırsever olarak ardıma koymadım. Süreci yakından takip ediyorum. Umarım bir an önce aydınlanır. Adalete ve devletimize güveniyorum." ifadelerini kullandı.

'Bu işin peşini bırakmayacağım'

Ünlü şarkıcı, açıklamasının devamında yaşananların aydınlatılmasını istediğini belirterek, "Bu işin peşini kalben ve şahsen bırakmayacağım." dedi.