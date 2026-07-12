İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin genel merkezinde polis ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi.
Sözcü TV'nin edindiği bilgilere göre, polis ekipleri dernek binasında incelemelerde bulundu.
Arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
HALUK LEVENT GÖZALTINA ALINMIŞTI
Soruşturma kapsamında daha önce Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında "dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, gözaltı kararı verilmişti.
AA'nın aktardığına göre, Haluk Levent, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alınmıştı.
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent işlemleri için emniyete götürülmüştü.