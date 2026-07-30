İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Temmuz'da düzenlenen 4. dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden, aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu yedi kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. SORUŞTURMA ONUN ŞİKAYETİYLE BAŞLAMIŞTI Hüseyin Başaran şu anda kendisinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada şüpheli konumunda yer alıyor. Soruşturmanın ilk aşamasında Başaran, Ahbap Derneği adına "kimsesiz kız çocukları için yurt yapılacağı" vaadiyle yaklaşık 60 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen 22 taşınmazı devrettiğini, ancak taşınmazların vaat edilen amaç doğrultusunda kullanılmadığını ve bedellerinin ödenmediğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturmanın bu iddialar üzerine başlatıldığı ortaya çıkmıştı.

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