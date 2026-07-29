İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbap Suç Örgütü" soruşturması kapsamında, derneğe destek çağrısında bulunan veya bağış yapan çok sayıda ünlü isim, gazeteci ve sanatçı "bilgi sahibi" ve "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Soruşturma kapsamında Haluk Levent ve bazı dernek yöneticileri tutuklanırken, ünlü isimlerin adliyedeki ifade işlemleri gruplar halinde devam ediyor.

Daha önce Ece Üner, Fatih Portakal, Özlem Gürses, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Öykü Serter, Athena, Gökhan Özoğuz, Feyza Altun, Fatih Altaylı, Uğur Dündar, Elçin Sangu, Hayko Cepkin ve Mahsun Kırmızıgül gibi isimler adliyeye gelerek savcılığa bilgi vermişti.