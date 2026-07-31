Ahbap derneği soruşturması kapsamında adliyeye gelen Kerem Bürsin, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan oyuncu Kerem Bürsin, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcılığa ifade verdi. Bürsin, Haluk Levent ile herhangi bir tanışıklığının bulunmadığını belirterek, 6 Şubat depremlerinin ardından sosyal medya hesaplarından Ahbap’ın yanı sıra AFAD ve diğer yardım kuruluşlarının hesap bilgilerini de paylaştığını söyledi.

Bürsin,” Sosyal medyada İspanya' da ki hayranlarım tarafından Ahbap Derneği'ne yapıldığı belirtilen bağışlara ilişkin bir bilgim yok. Bu bağışların derneğin resmi hesabına yapılmış olabileceğini düşünüyorum. Ben genellikle hayranlarımdan doğum günüm gibi özel günlerde benim için bir şey yapmak istediklerinde hayır kurumlarına bağış yapmalarını tercih ederim. Bu durumda da hayranlarım bağış yapmış olabilirler. Ama bu bağışa konu tutarların akıbeti hakkında benim bir bilgim bulunmamaktadır. İfademin başında da belirttiğim gibi o dönem ülkemizin içinde bulunduğu durum nedeni ile yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmek amacı ile bizim de nasıl bir katkımız bulunur düşüncesiyle bu paylaşımları yaptık. Bu paylaşımları yaparken de Ahbap' ın yanı sıra başta AFAD' ın hesaplarını da paylaştım. Hatta en çok AFAD' ın hesap bilgilerini paylaştım diyebilirim. Bu nedenle Haluk Levent tarafından paylaşımlarımı farklı amaçlarla kullanılması nedeniyle üzgünüm. O süreçte sadece hesap bilgilerini paylaştım. Hiçbir etkinliğine veya programına katılmadım. Yukarıda belirttiğim gibi kendim de bağış yapmam sebebi ile açıkçası ben de mağdurum. ”dedi.

Ünlü oyuncu, İspanya’daki hayranları tarafından Ahbap’a yapıldığı belirtilen bağışlarla ilgili bilgisinin olmadığını da kaydetti.

"İREM HELVACIOĞLU: MADDİ YARDIMIM OLMADI"

Soruşturma kapsamında ifade veren oyuncu İrem Helvacıoğlu ise Haluk Levent’i ilk kez 2021 yılında İzmir’de meydana gelen orman yangınları sırasında tanıdığını belirtti.

Helvacıoğlu, 6 Şubat depremleri döneminde Ahbap Derneği’ne herhangi bir maddi yardımda bulunmadığını, daha çok deprem bölgesine ulaştırılacak ihtiyaç malzemelerinin tedarik edilmesine yönelik organizasyonlarda yer aldığını söyledi.

Helvacıoğlu, "Kesinlikle devletin hiçbir kurumunu hedef alır nitelikte bir paylaşımım bir söylemim olmamıştır. Aksine Kızılay, AFAD gibi devlete ait kurumlara da destek olunması hususunda elimden geldiğince çabalarda bulundum. Bu soruşturmalar neticesinde Ahbap Derneği'nin faaliyeti dışında bir amaçla hareket ettiğini öğrendim. Bu durum beni çok üzdü. Çünkü böyle kurumların bir faaliyeti olmalı o da insanlara yardımdır. Ayrıca önemle şu hususu belirtmek isterim, benim 6 Şubat depremi sebebiyle Ahbap Derneği'nin yardım faaliyeti sırasında herhangi bir maddi kazancım asla olmamıştır. Zaten böyle bir hususu da kabul etmem. Soruşturmanın neticesinde gerçekten yardıma muhtaç insanlara ulaşması gereken maddi yardım kaynaklarını kendi uhdelerinde kullanmışlarsa cezalandırılmalarını da yürekten isterim" dedi.

"EDA ECE: HALUK LEVENT'İ TANIMIYORUM"

Oyuncu Eda Ece de ifadesinde, 2023 yılındaki deprem sürecinde “Yasak Elma” dizisi ekibiyle bireysel yardım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Ece ifadesinde, "Ben uzun yıllardır televizyon sektöründe çalışıyorum. 2023 yılının Şubat ayında yaşanan büyük depremlerde İstanbul'da "Yasak Elma" dizisinin çekimlerindeydik.Televizyon yapımlarından ekmek yediğimiz için insanlara karşı manevi olarak borçlu hissettik. Bu nedenle ekip olarak depremzedelere yardım etmek istedik. Sette birlikte çalıştığımız rol arkadaşım Şevval Sam bizi Haluk Levent'e karşı kati şekilde uyardı. Haluk Levent'in geçmişi nedeniyle ona güvenemeyeceğimizi söyledi. Ben daha önceden Haluk Levent ile tanışmıyordum. Deprem sürecinde ve sonrasında da hiç irtibata geçmedik. Yüz yüze hiç gelmedik. Bende numarası dahi yoktur. Biz yalnızca dizi ekibi olarak kendi organize ettiğimiz yardımları deprem bölgesine TIR ile gönderdik. Sosyal medyadan tespit edebildiğimiz oyuncak kıyafet gibi ihtiyaçları bireysel inisiyatifle paketleyip yardımcı olmak istedik. Yine İstanbul'a getirilen Darülaceze'deki çocuklarla biraraya geldik. Adana ve Ankara'daki depremzede hastaları hastanede ziyaret ettik. Bunların hiçbirine basını çağırmadık ve hiçbir dernekle gitmedik. Yalnızca depremzedelerin acılarını paylaşabilmek için birlikte durmak istedik. Çünkü deprem sürecinde çok büyük acılar yaşandı" dedi.

Ece, geçmişte yaptığı bazı açıklamalar nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirterek, “Haddini aşan ifadeler kullandım. Çok pişmanım ve özür diliyorum” dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’nin faaliyetlerine ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, soruşturma kapsamında çeşitli isimlerin ifadelerine başvurulmaya devam ediliyor. Yetkililer, dosyadaki incelemelerin tamamlanmasının ardından süreçle ilgili yeni değerlendirmelerin yapılacağını belirtti.