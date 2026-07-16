İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, yedi şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu bulunanların sayısının 18'e yükseldi.

HALUK LEVENT'İN KARDEŞİ DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Şile Belediyesi soruşturmasında tutuklu bulunan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in, bir festival ihalesini şirketini Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanarak doğrudan temin yöntemiyle aldığı, giderleri sahte faturalarla yüksek gösterdiği belirlenmişti.

Ahbap Derneği'ne yapılan 125 milyon 765 bin lira bağışın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu kişilerin hesaplarına aktırıldığı tespit edilmişti.

125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu şüphelilerin ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığı belirlenmişti.

Şüphelilere yönelik İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheliden 14'ü gözaltına alınmıştı.

Aralarında Berkant Acil'in de bulunduğu üç kişinin tutuklu olduğu öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında dört şirkete ise kayyum atanmıştı.