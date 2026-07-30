İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Nejdet Kuy’un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

'GÜNDE 50 ADET TESLİM EDECEĞİMİ BELİRTTİM'

Nejdet Kuy savcılıkta şu ifadeleri kullandı:

“Benim Ahbap Derneği'nin varlığından çok fazla haberim yoktu. Çelik konstrüksiyon işiyle uğraşıyorum. Derneğin o dönemde konteyner ihtiyacı olduğu Cemil Yeşil üzerinden bana ulaştı. Cemil Yeşil ile beraber derneğe gittik. Cemil Yeşil'in ortağı Aytaç Ağadağ dernekteydi. Aytaç Bey'in kefaleti doğrultusunda 800 adet konteyner için sözleşme yaptık. Sözleşmeye günde 50 adet teslim edeceğimi belirttim. Anlaşmamız konteyner başına 65 bin liraydı".

‘800 ADET KONTEYNERİ TAMAMLADIM’

"Ödemenin yarısı peşin kalanı hak ediş usulü ile yapılacaktı. Ben belirtilen sürede 800 adet konteyneri tamamladım. Konteynerleri derneğe değil doğrudan Afet İl Koordinasyon merkezindeki yetkililere teslim tesellüm tutanaklarıyla teslim ettim. Hepsinin faturaları kesilmiş, KDV'leri ödenmiştir. Bu süreç içerisinde Haluk Levent ile tanışmadım bile. Daha sonra benden 2 bin 600 konteyner daha üretmem istendi. Günde 50 bazen 55 adet üreterek teslim ettim. Teslim ettiğim konteynerlerin faturaları bir hafta içerisinde ödeniyordu”.

'282 MİLYON LİRAYDI'

"Dernek yetkilileri çelik ev için talepte bulundular. Yine bu talep Cemil ve Aytaç Bey aracılığıyla bana iletildi. Ben kendileri ile gayri resmi bu işte ortaktım. 352 ev ile ilgili sözleşme yaptık. Bu aşamaya kadar dernekten aldığım net miktarı şu anda hatırlayamıyorum. Faturalardan gördüğüm kadarıyla toplam bedel 261 milyon 590 bin liraydı. Evlerle ilgili sözleşmenin detayları şu şekildeydi; sözleşme yapıldıktan hemen sonra tüm yüklenicilere yüzde 50 peşinat olarak ödeme yapıldı. Bu da yaklaşık 282 milyon liraydı".

‘HALUK LEVENT'İN KENDİLERİNDEN BORÇ İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİLER’

"Ben satın alım çalışmalarına başladım. Bu süreçte Aytaç ve Cemil bana gelerek Haluk Levent'in kendilerinden borç istediğini söyledi. Ben bu peşinat ödemesinden kendisine borç verilemeyeceğini anlatmaya çalıştım. İkisi bana talebi karşılayıp sorun olduğunda kendilerinin bu borcu gidereceğini söylediler. Bu aşamaya kadar ben Haluk Levent ile hiçbir araya gelmedim. Ben de bu paradan Cemil Yeşil'in şirketi olan 'CY Motor' isimli firmaya toplam 55 milyon lira para gönderdim. Ayrıca 15 milyon lira nakit çekip kendilerine verdim".

'SADECE RESMİ PROSEDÜRLERİ KALMIŞTIR'

"Haluk Levent kayıtlı olmayan bir numaradan beni görüntülü aradı. Haluk Levent ile ilk kez bu şekilde görüştüm. Yeliz Kaya isimli birisi kendisini Haluk Levent'in asistanı olarak tanıttı. Haluk Levent'e borç konusunu tekrar açtım. Bana önümüzdeki hafta ödemeye başlayacağını söyledi. Sonra Yeliz Kaya benden bir IBAN istedi. Bana 300 bin lira gibi bir ödeme yaptılar. Ödemeye devam edeceğiz dediler. Ben her gün mütemadiyen bu konuda kendisine mesaj gönderdim. Bana peyderpey paralar gelmeye devam etti. Son olarak İstanbul'da bir araya geldik. Ben yüksek sesli bir şekilde 2 sene önce verdiğim paramı istedim. Vermezse kalan son okulun yapımının zora gireceğini belirttim. Bu görüşmeye kadar 4 okul ve 1 gençlik merkezi teslim etmiştik. Kalan 1 okulun yapımı tamamlanmıştır. Sadece resmi prosedürler kalmıştır".

'HAK ETMEDİĞİM 1 KURUŞ BİLE ALMADIM'

"Bunun karşılığında da toplam hak ediş olarak 117 milyon lira aldım. Sonuç olarak ben 2023 yılının şubat ayından sonra deprem bölgesinde 3 bin 400 konteyneri uygun fiyatlarda ve taahhüt ettiğim süreler içerisinde teslim ettim. Ardından 56 konutu yine uygun şartlarda ve süresinde teslim ettim. Yaşanan değişikliklerden sonra 4 okul tamamladım. Bir de gençlik merkezi tamamladım. Bunları elimden gelen bütün çabayla yaptım. Haluk Levent'i hiç görmememe rağmen benden aldığı borç para bu süreci yürütmemi zorlaştırmasına rağmen alnımın akıyla bu süreçten çıktığımı düşünüyorum. Ben bu süreçte dernekten hak etmediğim 1 kuruş bile almadım. Haluk Levent'in manipülasyonları ile kendisine borç vermek zorunda kaldığım için karşınızdayım".