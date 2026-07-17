Şu ana kadar 18 kişinin tutuklandığı Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, kamuoyunda tanınan çok sayıda ismin ifadesine başvurulacağı iddia edildi.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığına göre, yeni delil ve tespitler doğrultusunda bazı kişilerin ifade vermek üzere çağırmasının bekleniyor.

Mercan şunları yazdı:

"Soruşturma kapsamında elde edilen yeni delil ve tespitler doğrultusunda savcılığın önümüzdeki günlerde çok sayıda ismi ifade vermek üzere çağırması beklenirken, dosyadaki incelemeler tüm yönleriyle sürüyor."