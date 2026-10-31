Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 10 şüphelinin tutukluluk itirazı karara bağlanırken, 1 kişi tahliye edildi, 9 şüphelinin tutukluluğu devam etti.

Şüphelilerden Yusuf Esat Erişgen, ifadesinde Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik dikkat çeken iddialarda bulundu.

Erişgen, 2021-2022 yıllarında derneğe 80 ila 100 bin civarında gıda kolisi teslim ettiğini belirtti.

"8-10 MİLYON LİRA BORÇ VERDİM"

İş insanı Erişgen, derneğe parça parça toplam 8 ila 10 milyon lira borç verdiğini, ancak aradan geçen 4 yıla rağmen bu paranın yaklaşık 1,5 milyon liralık kısmını tahsil edemediğini öne sürdü.

Erişgen ifadesinde, "Derneğe parça parça toplamda 8 ila 10 milyon lira borç verdim. Ancak 4 yıldır bu paranın yaklaşık 1,5 milyon lirasını geri alamadım" dedi.

4 MİLYON LİRA BORÇ VERİP 40 GÜN SONRA TAHSİL ETTİLER

Sabah'ta yer alan habere göre, diğer şüpheliler Kamil Zeytinci ve Mehmet Zeytinci ise deprem döneminde Ahbap Derneği'ne 1.100 konteyner teslim ettiklerini anlattı.

Kardeşler, Haluk Levent'in talebi üzerine yaklaşık 4 milyon lira borç verdiklerini, parayı 40 gün sonra geri alabildiklerini belirtti. İşlemlerin tamamının faturalı olduğunu da vurguladı.

Şüpheli Selami Demir de 2022 yılında 40 bin liralık yardımda bulunduğunu, daha sonra kendisinden borç istenmesi üzerine 1,5 milyon lira verdiğini ifade etti.

1 ŞÜPHELİ TAHLİYE EDİLDİ, 9 ŞÜPHELİNİN TUTUKLULUĞU SÜRÜYOR

Sabit ikametgah sahibi olduğu belirtilen Özdemir, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Diğer 9 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.