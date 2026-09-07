İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında, dernek depolarındaki yardım malzemeleri, şirketler üzerinden gerçekleştirilen alımlar ve para hareketlerine ilişkin incelemeler sürüyor.

Soruşturma kapsamında Kocaeli’nin Derince ilçesindeki dernek tesisinde yapılan incelemelerde, 895 paketli ve kullanılmamış 16 metrekarelik insani yardım çadırı, yaklaşık 600 portatif yatak, uyku tulumları, afet çadırları, kampetler, ısıtıcılar, beyaz eşyalar ve çeşitli yardım malzemelerinin bulunduğu tespit edildi.

5 TIRIN HATAY'DAN YOLA ÇIKMASI PLANLANDI

Depoda bulunan yardım malzemelerinin deprem bölgesine ulaştırılması amacıyla Hatay’dan 5 tırın yola çıkmasının planlandığı öğrenildi.

Tırların depodaki malzemeleri alarak deprem bölgesine götüreceği ve dağıtım sürecinin kayıt altına alınmasının planlandığı belirtildi.

KİTAP SİPARİŞİ DE VERİLMİŞ

Soruşturma kapsamında incelenen harcamalar arasında, 6 Şubat depremlerinden yaklaşık iki ay sonra gerçekleştirilen kitap siparişlerinin de bulunduğu öğrenildi.

Söz konusu alımların deprem yardımları kapsamında yapılan harcamalar içerisinde incelendiği belirtildi.

Dosyadaki mali incelemelerde, özel bir şirket üzerinden 6 TIR dorsesi satın alınması amacıyla dernek hesaplarından 8 ayrı işlemde toplam 125 milyon lira çıkış yapıldığı tespit edildi.

'DORSELERİ HİÇ DEVRALMADIK'

Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir şüphelinin, söz konusu dorselere ilişkin, “Biz bu dorseleri hiç devralmadık” şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Savcılığın, ödemesi yapılan dorselerin fiilen teslim edilip edilmediğini araştırdığı belirtildi.

Dosyada ayrıca dorselere ilişkin yaklaşık 12 bin liralık bakım faturalarının bulunduğu, incelemelerde faturaya konu bazı bakım işlemlerinin fiilen gerçekleştirilmediğinin değerlendirildiği öğrenildi.

PARA TRAFİĞİ İNCELEMEDE

Soruşturma kapsamında özel şirket ile dosyada yer alan bazı şüpheliler arasındaki mali hareketler de incelemeye alındı.

Savcılık kaynaklarına göre, şirket ile bazı şüpheliler arasında doğrudan para trafiği gerçekleştiğine ilişkin tespitler dosyaya girdi.