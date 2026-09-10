İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri incelendi. İncelemelerde, 6 Şubat-31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelere ulaştırılmak üzere 4,3 milyar lira bağış toplandığı ve bu paranın 4,2 milyar lirasının harcandığı tespit edildi. Bağışlardan 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiği, bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon lira olduğu belirlendi.

ŞİRKETLERE 1,7 MİLYAR LİRA TRANSFER

Soruşturma kapsamında 29 şirket ile 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiği ortaya çıktı. Bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında herhangi bir mal veya hizmet alımının bulunmadığı, yardımların nakliyesi sırasında şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardım malzemelerinin kamu kurumlarına faturalarda belirtilen miktardan eksik teslim edildiği tespit edildi. Bağışların 2 milyar liradan fazla kısmının ise konut projelerinde kullanıldığı belirlendi. Yapılan konut ve okulların sayısı ile nitelikleri dikkate alındığında bu harcama tutarının yüksek olduğu ve şüphe oluşturduğu değerlendirildi.

DEPOLARDA YARDIM MALZEMELERİ BULUNDU

Konut ve okul harcamalarına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bilirkişi heyetinin, yerinde incelemeler de dahil olmak üzere mali ve fiziki incelemeleri kapsayan detaylı bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Toplanan bağışların 1 milyar liradan fazla bölümünün mal ve hizmet alımlarında kullanıldığı belirlendi. Ayrıca İzmit’teki depolarda depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Söz konusu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

45 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında 7 Eylül’de 53 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerden 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 45 şüpheli ise sabah saatlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.