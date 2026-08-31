30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir, halkın akınına uğradı. Devlet erkanının Anıtkabir ziyareti sonrası kapılar vatandaşlara açıldı. Emekli vatandaş, “Ne söyleyeyim? Ahde vefa borcumu ödemeye gidiyorum” dedi.

DERS GİBİ SÖZLER

Diğer bir yurttaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladıklarını belirterek, şunları söyledi: “30 Ağustos Zafer Bayramı tüm dünyanın en güçlü emperyalizmine karşı, yerli işbirlikçilerine karşı verilmiş bir savaşın adıdır. Cumhuriyet de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın eseridir. Dolayısıyla çok gururluyuz, mutluyuz. Atatürk vatandır. Atatürk aynı zamanda namustur. Eğer Sevr’in haritasına herkes bakarsa, Mustafa Kemal Atatürk’ün hem vatan hem de namus olduğunu görür. Dolayısıyla Cumhuriyet çok büyük bir değerdir. Ama laik Cumhuriyet. Cumhuriyet eğer laik değilse, eğitim laik değilse ne Cumhuriyet tamamlanmış Cumhuriyet’tir ne de eğitim eğitimdir.”

HER YAŞTAN İNSAN

Çocuklarıyla Eskişehir’den gelen anne, “Gururluyuz, özlem doluyuz” dedi.

86 yaşındaki Ankaralı vatandaş da 30 Ağustos’a ilişkin duygularını, “Atatürk bize emanet etti 30 Ağustos Bayramını. Bıraktığı yolda devam ediyoruz” sözleriyle ifade etti.

Bir vatandaş, “30 Ağustos’u hediye eden Atam’a aşığım. Hepinizin bayramı kutlu olsun” derken, Antalya’dan gelen bir vatandaş, “Çok duyguluyum, çok seviyoruz Atatürk’ümüzü” dedi.