İngiltere’de 1896 yılında inşa edilen ve daha sonra modern bir konuta dönüştürülen "The Old Barn House" isimli tarihi yapı, yaklaşık 1,15 milyon sterlin (güncel kurla yaklaşık 70.4 milyon TL) fiyatla satışa çıkarıldı.

Kırsal mimarisiyle dikkat çeken taşınmaz, geleneksel dış görünümünün aksine iç mekanındaki sıra dışı bir mimari detayla öne çıkıyor.

KİTAPLIK GÖRÜNÜMLÜ GİZLİ KAPI

Yaklaşık 3.555 metrekarelik kullanım alanına sahip olan dört yatak odalı evde, tarihi atmosfer korunarak modern yaşamın ihtiyaçlarına uygun restorasyon çalışmaları yapıldı. Yapının karakterini belirleyen tarihi ahşap kirişler, açıkta bırakılan tuğla duvarlar ve rustik detaylar muhafaza edilirken, üst katta yer alan bir bölüm yapıyı benzerlerinden ayırıyor.

Evin üst katında ilk bakışta sıradan bir kitaplık gibi görünen mobilya, aslında özel bir yaşam alanına açılan gizli bir kapı görevi görüyor.

"THE HİDEAWAY" BÖLÜMÜ VE KULLANIM ALANLARI

Emlak sitesindeki ilan detaylarına göre, "The Hideaway" (Sığınak) adı verilen bu gizli oda; ek yatak odası, genç odası veya misafir bölümü olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmış durumda. Gizli bölmenin içerisinde kendine ait özel bir banyo da yer alıyor.

Mülkün ana binasının yanı sıra geniş arazisi içerisinde müstakil bir çalışma ofisi de bulunuyor. Suffolk kıyılarına yakın bir konumda yer alan taşınmazdaki bu büyük ofis bölümü, özellikle uzaktan çalışan profesyoneller için bağımsız bir çalışma alanı sunuyor.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Geleneksel kırsal mimari ile modern unsurları bir araya getiren mülk, gizli oda tasarımıyla sosyal medya platformlarında da gündeme geldi. Kullanıcıların bir kısmı kitaplık arkasına gizlenmiş kapı tasarımını mimari açıdan işlevsel bulurken, bir kısmı ise bu tür gizli bölmelerin çocukluk hayallerini yansıttığı yönünde paylaşımlarda bulundu.