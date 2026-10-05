ABD’nin Michigan eyaletinde onlarca yıl boyunca sıradan bir kapı stoperi işlevi gören 10,22 kilogram ağırlığındaki metalik kaya parçasının, yaklaşık 100 bin dolar değerinde (yaklaşık 4 milyon 900 bin lira) nadir bir meteorit olduğu belirlendi.

Bulunduğu yerleşim yerine ithafen "Edmore" olarak adlandırılan gök taşının hikayesi 1939 yılına dayanıyor. Edmore’daki bir çiftlik arazisinde bulunan ve gökten düştüğü iddia edilen nesne, belgelenmediği için uzun süre dikkat çekmedi. Çiftlik sahibi tarafından ahır kapısını açık tutmak amacıyla kullanılan taş, 1988 yılında mülkün satılmasıyla yeni sahibine devredildi.

Uzaydan geldiği yönündeki anlatılara rağmen uzun yıllar boyunca ev içi kullanımda kalan taş, zaman zaman çocuklar tarafından okula götürülerek sergilendi.

KADERİ BAŞKA BİR METEORİT DÜŞÜŞÜYLE DEĞİŞTİ

2018 yılında Michigan’ın Hamburg bölgesi yakınlarına başka bir meteoritin düşmesi ve medyadaki gelişmeler üzerine taşın sahibi, objeyi inceletmeye karar verdi. Central Michigan Üniversitesi’ne götürülen yaklaşık 17x20x23 santimetre ebatlarındaki kaya, Jeolog Mona Sirbescu tarafından ilk incelemeye tabi tutuldu. Yapılan ön değerlendirmede taşın sıradan bir mineral yapısına sahip olmadığı anlaşıldı.

Kesin doğrulama amacıyla Smithsonian Enstitüsü’ne gönderilen numunelerin laboratuvar analizlerinde, objenin yoğun miktarda demir ve nikel içerdiği tespit edildi. İncelemelerde ayrıca yalnızca uzaydaki aşırı koşullarda şekillenebilen ve meteoritlere özgü metalik kristal yapıları temsil eden Widmanstätten desenleri belirlendi.

NADİR MİNERALLER VE İRİDYUM TESPİT EDİLDİ

İleri düzey kimyasal analizler sonucunda nesnenin içeriğinde kamasit, taenit ve schreibersit gibi nadir minerallerin varlığı saptandı. Bu veriler doğrultusunda Edmore meteoriti, Güneş Sistemi’ndeki belirli gök cisimleriyle ilişkilendirilen "Grup IIIAB" sınıfına dahil edildi.

Ay ve Gezegen Bilimleri Konferansı’nda sunulan bilimsel çalışmada, yapısındaki iridyum oranı ve özel element bileşimi nedeniyle Edmore’un daha önce literatüre giren gök taşlarından farklı ve özgün bir yapıya sahip olduğu kayıtlara geçti.