Yangın, saat 16.00 sıralarında Gediz ilçesine bağlı Tepepınar köyünde Hamza Dayan'a ait ahırda çıktı.
Ahırdan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının ardından yapılan kontrolde Hamza Dayan'ın yaşamını yitirdiği, ahırdaki beş küçükbaş hayvanın da öldüğü belirlendi.
Dayan'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.