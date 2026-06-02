Kocaelispor’un Süper Lig’e yükselmesinin ardından yeniden tartışma konusu olan Kocaeli Stadyumu çevresindeki arazi sorunu yeni bir boyut kazandı. Stadyumun hemen yanında bulunan ve uzun süredir belediyenin kamulaştırmak ya da satın almak istediği özel mülkiyete ait alanın sahibi Aziz Bulut, satış kararından vazgeçtiğini açıkladı.

ARAZİ SAHİBİNİN İNADI KIRILMIYOR

Yaklaşık 4 bin 304 metrekare büyüklüğündeki ev, ahır ve arsadan oluşan alan, stadyum çevresinde yapılması planlanan otopark ve düzenleme projeleri nedeniyle uzun süredir kamuoyunun gündemindeydi. Daha önce arazi için yüksek bedeller talep ettiği iddialarıyla gündeme gelen Bulut, son gelişmelerin ardından satış seçeneğini tamamen rafa kaldırdığını söyledi.

Stadyum inşa edilmeden önce bölgede yaşadığını vurgulayan Bulut, “Ben sonradan gelip buraya yerleşmedim. Stadyum yapılmadan önce de burada yaşıyordum. Sonradan yapılan proje benim mülkümün yanına geldi” ifadelerini kullandı.

Hakkında çıkan haberlerden rahatsız olduğunu dile getiren Bulut, satış ilanını kaldırdığını belirterek, “Yerel ve ulusal basında çıkan bazı haberlerden sonra bu kararı aldım. Satılık tabelasını indirdim. Şu an için satmayı düşünmüyorum” dedi.

Kocaeli Stadyumu çevresindeki düzenleme çalışmalarının geleceği açısından önem taşıyan araziyle ilgili sürecin nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, taraflar arasında yeni bir görüşme yapılıp yapılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.