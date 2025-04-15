Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur’un, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı hedef alan cinsiyetçi paylaşımı tepki topladı.

Uğur, X hesabından “Üsküdarlı kadınlar öğrensin diye Afrika’dan twerk dansı eğitmeni getirten Sinem Dedetaş, sahnede twerk dansı yaparak para toplasın Üsküdar Belediyesi çalışanlarının maaşını ödemek için” dedi.

Üsküdar Belediyesi, Uğur hakkında suç duyurusunda bulunulacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:

-Siyasetçi ve gazeteci kılığına bürünmüş bu ahlaksız kişilerle ilgili hukuki süreç sonuna kadar takip edilecektir.

AYRIŞTIRICI SİYASET

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da, “Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş’a yönelik ahlaktan yoksun ithamlarınızı size aynen iade ediyoruz. Başkanımızla görüştüm; mahkemede sizden hesap soracak. Sizin asıl hesabınız ise ilk seçimlerde sandıkta kesilecek” dedi.

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de tepki göstererek “Hukuki süreçleri takip edeceğiz; ancak asıl hesabı milletimiz, en başta da kadınlar, sandıkta soracak” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı da şu açıklamayı yaptı:

-Kadın siyasetçilerimize, halkın özgür iradesiyle seçilmiş başarılı kadın belediye başkanlarımıza yönelik uygulanan sistematik nefret bir an önce son bulmalıdır.