AHLAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

AHLAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/23 Esas

TARAFLAR

DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DAVALILAR : 1- CİHAN KIROĞLU-17737642120 -

2- GÜLSEHER KARIKUTAL-46603689372 -

3- İRFAN AZAP-51478210378 -

4- MEHTAP ÇAKIROĞLU-41398549238 -

5- MELEK ÇAĞIR-44866433626 -

6- METİN AZAP-16645665436 -

7- MUSTAFA AZAP-16630665946 -

8- NİLÜFER ASUMAN BALAK-27106316736 -

TAŞINMAZ

Bitlis ili, Ahlat İlçesi, Erkizan Köyü 111 Ada 60 Parsel Numaralı ve tarla cinsi ile kayıtlı taşınmaz

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından yukarıda belirtilen esas sayılı dosyada dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

