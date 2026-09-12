T.C.

AHLAT

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2026/164 Esas

KARAR NO : 2026/213Karar

İLANEN TEBLİGAT METNİ

İLAN OLUNAN SANIK:Serhat VOLKAN – (T.C. No: 29704469180)

BABA VE ANNE ADI :Mehmet Kasım - Gevrişen

DOĞUM TARİHİ/YERİ:01/02/1998 - Çınar

SUÇ / KONU :Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

SUÇ TARİHİ :23/08/2025

Yukarıda esas ve karar numarası ile açık kimlik bilgileri belirtilen Mahkememiz dava dosyasında; sanık olarak yer alan ve bilinen tüm adreslerine tebligat yapılamayan, adli makamlarca ve zabıta marifetiyle yapılan adres araştırmalarından da bir sonuç alınamayan ve neticede adresi meçhul sayılan yukarıda açık kimliği yazılı Serhat VOLKAN'a;

Mahkememizin 2026/164 Esas ve 2026/213 Karar sayılı gerekçeli kararın ve istinaf talebinin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir.

İlan ücretinin ve mahkeme masraflarının KAMU ÜZERİNDE BIRAKILMASINA,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞINA,

Kararın ve istinaf talebinin tebliğinden itibaren CMK'nun 273. Maddesi gereğince 2 Hafta içerisinde Mahkememize ve başka bir yerdeki nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle tutanağa geçirilerek Van Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere İSTİNAF YASA YOLUNA başvurulabileceğine, aksi halde hükümlerin KESİNLEŞECEĞİ ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02546717