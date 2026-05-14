AHLAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

AHLAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/304 Esas

KARAR NO : 2026/68

Davalı : ERHAN KALKAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasının sonunda; Mahkememizce 30/03/2026 tarih ve 2024/304 Esas-2026/68 Karar sayılı ilamı ile açılan davanın kabulüne ve yargılamaya konu Bitlis İli Ahlat İlçesi Develik Köyü Köyiçi Mevkii 102 Ada 22 Parsel, Bitlis İli Ahlat İlçesi Develik Köyü Haydar Kalesi Mevkii 101 Ada 11, 12, 13 Parsel ve Bitlis İli Ahlat İlçesi Develik Köyü Dergah Mevkii 101 Ada 17, 35 Parsel sayılı taşınmazların üzerindeki ortaklığın aynen taksim sureti ile giderilmesi mümkün olmadığından, açık arttırma sureti ile satılarak giderilmesine karar verilmiştir. İlgili evrak tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

