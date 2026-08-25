Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Kabine toplantısı Ahlat'ta yapılacak. İki günlük yoğun program kapsamında ilçede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ahlat’ta bir araya gelmesi bekleniyor.

LİDERLER AHLAT'TA BULUŞACAK VE TARİHİ ALANLARI ZİYARET EDECEK

Program dahilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin baş başa bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor. İki lider, resmi törenlerin ve temasların ardından tarihi Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı da birlikte ziyaret edecek.

KABİNE ÜÇÜNCÜ KEZ AHLAT'TA TOPLANIYOR

Liderlerin buluşması ve resmi programların ardından Kabine toplantısı, Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde üçüncü kez gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesini terörle mücadelede gelinen son durum oluşturacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE BÖLGESEL GÜVENLİK MASADA

Toplantıda, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kabul edilen düzenlemenin ardından terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci ile sahadaki son gelişmeler detaylıca değerlendirilecek. Ayrıca iç cephenin güçlendirilmesine yönelik adımlar ve bölgesel güvenlik konuları da masaya yatırılacak.

Kabine toplantısının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek açıklama yapması bekleniyor.