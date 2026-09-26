Vatandaş kemer sıkarken, ‘kışlık saray’ olarak bilinen Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için harcamalar sürüyor.

2020’de başlayan ve bitiş 2023’ten 2028’e ertelenen külliyenin terfili sondaj ve ek bina onarımı için ihale yapıldı.

3 Eylül’de gerçekleştirilen ihale, “savunma ve güvenlikle ilgili özel durum” gerekçesiyle pazarlık usulüyle verildi. İhaleyi 2 milyon 889 bin liralık teklifle Tuncel Sıhhi Tesisat kazandı. Maliyet 744 milyon 250 bin 853 liraya ulaştı.

Van Gölü kıyısındaki 52 bin 949 metrekarelik tesis için 2020-2025 döneminde 577 milyon lira harcandı.