Galatasaray’dan Çaykur Rizespor’a transfer olan futbolcu Ahmed Kutucu, eşi Asena Atalar ile birlikte Karadeniz’de yaşamını sürdürüyor.
Antrenmanlardan arta kalan zamanlarını bölgenin doğal güzelliklerini keşfederek değerlendiren çiftin son durağı Ayder Yaylası oldu.
75 METRE YÜKSEKLİKTE ZIPLINE HEYECANI
Macera tutkunu Asena Atalar, Ayder Yaylası’nda bulunan ve yerden 75 metre yükseklikteki zipline’ı görünce denemeye karar verdi. Çelik halata bağlanarak havada süzülen Atalar, yaklaşık 200 metrelik parkuru bir uçtan diğerine geçti.
Atalar’ın yükseklik korkusunu zorlayan bu deneyimi, sosyal medyada da ilgi çekebilecek heyecan dolu anlara sahne oldu.
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