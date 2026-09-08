Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Körfezi'nin temizlenmesine yönelik dip çamuru temizleme projesi ile koyların korunmasını amaçlayan MAPA-Şamandıra Sistemi'nin tanıtım programında konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı programda konuşan Aras, Muğla'ya yönelik projeler kapsamında toplam 112,5 milyon euro kaynak aktarıldığını belirti.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Son günlerde AKP'ye geçeceği yönündeki iddialarla gündeme gelen Aras, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Aras, "Güzel Muğla'mız bu hizmetleri öncelikle Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde yine Sayın Bakan Murat Kurum'un büyük gayretleriyle kavuşuyor. Bu yüzden katkısı olan Sayın hanımefendiden başlamak üzere herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a da verdiği destek için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Aras, konuşmasında Bakan Murat Kurum'a da projelere yönelik katkıları nedeniyle teşekkür etti.