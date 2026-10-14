UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırladığı dev randevu öncesinde, eski hakem ve televizyon yorumcusu Ahmet Çakar'dan sosyal medyada büyük infial yaratan bir hamle geldi.

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden bir görsel paylaşan Çakar, Türk sinemasının tanınmış simalarından Coşkun Göğen'in Barcelona forması montajlanmış fotoğrafını yayımladı. Ünlü yorumcunun, Yeşilçam'da "Tecavüzcü Coşkun" tiplemesiyle hafızalara kazınan karaktere ait bu görsele yalnızca "Bu kim?" notunu düşmesi spor kamuoyunda şok etkisi yarattı.

HER RENKTEN FUTBOLSEVER TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu görselin paylaşılma zamanlaması ve içeriği, spor medyasında maçın önüne geçen bir polemiğe dönüştü:

Karakterin sinema tarihindeki rollerine ve lakabına atıfta bulunan bu görsel, İspanyol ekibinin Galatasaray karşısında farklı ve aşağılayıcı bir galibiyet alacağı iması taşıdığı şeklinde yorumlandı. Kullanılan karakterin taşıdığı suç unsuru çağrışımları, spor etiği ve genel ahlak kuralları çerçevesinde sert eleştirilere neden oldu.

PAYLAŞIMI KALDIRMAK ZORUNDA KALDI

Paylaşımın ardından sosyal medyada benzeri görülmemiş bir tepki dalgası oluştu. Galatasaraylı taraftarların yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere diğer kulüplerin taraftarları da bu üslubun Türk futboluna ve rakibe saygı ilkelerine yakışmadığını belirterek Çakar'a sert tepki gösterdi.

Gelen yoğun tepkilerin ve kamuoyundaki rahatsızlığın çığ gibi büyümesi üzerine Ahmet Çakar, paylaşımını kısa bir süre sonra profilinden silmek zorunda kaldı.