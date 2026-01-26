Şarkıcı Hadise'ye yönelik kullandığı 'kezban' ve 'cahil' ifadeleri nedeniyle tepki çeken eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, sosyal medyadan çarpıcı bir açıklama yaptı.

Paylaşımındı mahkeme kararının doğru olduğunu ifade eden eski hakem, kullandığı ifadeler nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirtti.

Çakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Hadise hanıma sarf ettiğim sözlerden ötürü mahkeme tarafından hatalı bulundum. Yargı kararı doğrudur. Bazen eleştiri maksadını aşıyor. Hadise hanım hakkınızı helal edin. Sizden ve yakınlarınızdan özür diliyorum."

NE OLMUŞTU?

Hadise'nin katıldığı bir programda anlattığı eski ilişkilerinden ve ayrılma süreçlerini yorumlayan Çakar, 'kezban' ve 'cahil' ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Hadise, Çakar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi, Hadise'nin davasını kabul ederek Ahmet Çakar'ın 50 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.

Mahkeme, söz konusu tazminatın 15 Aralık 2024 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Hadise’ye ödenmesine karar vermişti.