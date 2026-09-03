Son dakika haberi...  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında TCK'nın 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.

Davutoğlu'nun söz konusu ifadeleri geçmiş tarihte köy meydanında yaptığı bir konuşmada kullandığı kaydedildi. 

Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme neticesinde, feshedilen Gelecek Partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir."

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