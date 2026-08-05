Türkiye’nin eski başbakanlarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz hafta siyaseti bıraktığını ve partisinin faaliyetlerinin sonlandırıldığını duyurdu.

Davutoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılında mevcut siyasi şartlar nedeniyle muhafazakâr partiler arasında ittifak kurulması için girişimlerde bulunduklarını ancak bu çabaların sonuçsuz kaldığını belirtti.

İTTİFAK VE BİRLEŞME ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Davutoğlu, 2023 seçimlerinin ardından alternatif muhafazakâr siyasetin Meclis’te temsil edilmesi amacıyla Saadet Partisi ve daha sonra Yeni Yol Partisi çatısı altında grup kurduklarını ifade etti.

Bu yapının zamanla birleşerek tek parti haline gelmesi ya da organik bir ittifak oluşturması için girişimlerde bulunduklarını belirten Davutoğlu, bu çabaların da sonuç vermediğini kaydetti.

ÖZDAĞ’DAN SÜREÇ ELEŞTİRİSİ

Haberler.com'a konuşan Gelecek Partisi’nin kurucu isimlerinden Selçuk Özdağ, kararın ardından yaptığı açıklamada sürece ilişkin eleştirilerde bulundu.

Özdağ, “Geçen hafta perşembe hemen alelacele bizi çağırdılar ve dediler ki ‘Partiyi feshettik.’ Bir bildiri yayınlanıyor. Ben bu bildiriyi de Sayın Davutoğlu’nun sayfasından yayınlandıktan sonra gördüm” dedi.

“ORTAK KARAR DEĞİL”

Özdağ, Davutoğlu’nun genel başkanlığı bırakmasının anlaşılabilir olduğunu ancak partinin feshi konusunda geniş kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerektiğini ifade etti.

“Sayın Ahmet Davutoğlu Genel Başkanlığı bırakabilir, buna saygı duyarız ancak partiyi feshetme kararı için 10-15 günlük bir değerlendirme süreci yapılabilirdi. Bu yönde bir fırsat verilmedi. Ortak bir karar değil” ifadelerini kullandı.

“SÜREÇ DOĞRU YÖNETİLMEDİ”

Özdağ, açıklamasında, partinin feshi yerine birleşme seçeneklerinin değerlendirilebileceğini belirterek, “DEVA Partisi ya da Yeniden Refah Partisi ile birleşme çalışmaları yapılabilirdi. Sayın Davutoğlu’nun aktif siyaseti bırakma kararını bu süreçlerin ardından açıklaması beklenirdi” dedi.

Ayrıca yayımlanan bildirinin parti adına değil, kişisel bir istifa açıklaması şeklinde olmasının daha uygun olacağını ifade eden Özdağ, sürecin doğru yönetilmediğini kaydetti.