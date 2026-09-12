Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun oğlu Mehmet Davutoğlu ile Ravza Öğüt'ün nikah töreni İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende salon tamamen dolarken siyaset, diplomasi ve sivil toplum dünyasından çok sayıda isim katıldı.

ERDOĞAN TÖRENE KATILMADI

Ancak Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun nikah törenine davet ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törene katılmadığı ortaya çıktı.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU ŞAHİT OLDU

Nikah töreninde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, damadın; mahkeme kararı sonrası CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ise gelinin nikah şahidi oldu.

Törene ayrıca Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ve eski HDP milletvekili Altan Tan da katıldı.

Törene katılanlar arasında Mesut Barzani'nin kardeşi ile Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da bulunduğu belirtildi.

DAVUTOĞLU İFADE VERMİŞTİ

Ahmet Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermişti.