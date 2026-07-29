SÖZCÜ TV Muhabiri Bala Ateş Irmak'ın aktardığı habere göre, siyaseti bırakma kararı alan Ahmet Davutoğlu hem kurucularla hem il başkanlarıyla toplantı halinde yarın da milletvekilleri ile bir araya gelecek.

GELECEK PARTİSİ KAPANIYOR MU?

Ankara kulislerine düşen haberin ardından akıllara Gelecek Partisi kapanacak mı sorusu geldi. AKP'den istifa eden isimlerin kurduğu Gelecek Partisi'nin kapanması ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmasa da Ahmet Davutoğlu kurmayları ile yaptığı toplantıdan partinin feshedilmesi kararı çıkması bekleniyor. Kulislerde konuşulanlara göre Gelecek Partisi ile ilgili karar bugün partinin Kurucular Kurulu ile yapılan toplantıda alındı. Saadet-Deva ve Gelecek partileri Meclis'te Yeni Yol Partisi çatısı altında çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek Partisi'nin kapanması Yeni Yol Parti grubunu da dağıtabilir.

YENİ YOL GRUBUNA KATILMADI

Ahmet Davutoğlu bugün Yeni Yol grubunun grup toplantısına da katılmadı.