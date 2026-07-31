Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık, AKP ve Gelecek Partisi Genel Başkanlığı yapan Ahmet Davutoğlu, 24 yıllık siyasi hayatını noktaladı. Davutoğlu’nun AKP’ye gececeği söylentileri de var. Muhalefet tarafından “Gelmiş geçmiş en başarısız Dışişleri Bakanı’’ ilan edilen Davutoğlu, Suriye sorununu yaratan isim olarak anıldı.

YENİ ŞAFAK YAZARI

“Komşularla sıfır sorun” dedi ancak sorun yaşamadığımız komşu kalmadı. 24 yıldır siyasette olmasına rağmen “Kirlenmiş siyasi iklimin parçası olmak istemiyorum” dedi. Davutoğlu, “Stratejik Derinlik’’ adlı bir kitap da yazdı.

Boğaziçi mezunu Davutoğlu, Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı ve Malezya’da öğretim üyeliği yaptı. 2002’de Abdullah Gül Başbakan olunca danışmanı oldu. Bu dönemde Hamas lideri Halit Meşal ile gizli bir görüşme yaptı. TBMM dışından Dışişleri Bakanı olarak atandı. Hakkında en çok gensoru verilen bakan oldu. Mısır’daki Müslüman Kardeşler’e açık destek verdi.

’ÖFKELİ ÇOCUKLAR’

Seçimlerde en çok oy alan başbakan olduğu halde kısa sürede görevinden istifa eden Davutoğlu, Gülen Cemaati mensuplarının Dışişleri Bakanlığı’na sızmasını kolaylaştıracak adımlar atmakla da suçlandı. Özel Kalem Müdürü, FETÖ’den 6.5 yıla mahkum oldu. 2013’te BM Genel Kurulu toplantıları için ABD’de bulunurken heyet başkanı Cumhurbaşkanı Gül’e haber vermeden Pensilvanya’ya gidip Fethullah Gülen’le görüştü. “IŞİD terör örgütü için “Öfkeli çocuklar” dedi. 2015’te Rus uçağının düşülmesi krizinde “Uçağın vurulması emrini bizzat ben verdim” dedi. Başbakanken Süleyman Şah Türbesi de PKK tehdidi üzerine taşındı.

BEYAZ TOROS TEHDİDİ

Davutoğlu Başbakanlığı döneminde terör olayları artınca “Kokteyl terör, elimizde canlı bomba listesi var’’ dedi. Van mitinginde de “AKP iktidardan indirilirse buralarda beyaz Toroslar dolaşacak” diyerek tehdit etti. Tahrip edilen Sur ilçesini İspanya’daki Toledo kenti gibi yapacaklarını söyledi. Tahir Elçi cinayeti sonrası “İki ihtimal var, birisi suikast” dedi.

GELECEK PATİSİ 7 YILDA ERİDİ

Eski Başbakan Davutoğlu, 2019’da kurduğu Gelecek Partisi’ni feshetme kararı aldı. 22 Ağustos’ta parti olağanüstü kongre ile kendini feshedecek. Siyasette beklenmedik bu kararın arkasında Yeni Yol Grubu’ndaki SP, DEVA ve GP arasındaki anlaşmazlık var. 2023’te 10 milletvekilini CHP listelerinden seçtiren Davutoğlu’nun Yeni Yol Grubu’nda partiyi temsil eden 4 vekili kaldı. GP’den istifa eden 6 isimden 4’ü AKP’ye, 1’i Yeni Parti’ye geçerken 1 isim ise bağımsız kaldı. GP’de kalan 4 isimden Selçuk Özdağ, Kani Torun ve Sema Silkin Ün AKP’ye mesafeli. Mustafa Bilici’nin ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la yakınlığı “AKP’ye geçebilir” şeklinde yorumlanıyor. (Veli TOPRAK)