Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, saat 12:49:10 TSİ'de Marmara Denizi'nde, İstanbul'un Silivri ilçesine yaklaşık 23.16 kilometre mesafede 6.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssünün 40.86 kuzey enlemi ve 28.24444 doğu boylamı olduğu belirtilirken, derinliğinin ise 6.92 kilometre olduğu açıklandı.

Yer bilimci Ahmet Ercanlar, Silivri merkezli ilk depremin ardından bir açıklama yaptı.

Ahmet Ercanlar, "Ana deprem gelmeden önce şiddeti 4-5-6'ya varan öncü depremlerin olacağını belirtmiştim. Bunlardan bir tanesi bu, 6.2" Paniğe neden olan depremin orta şiddette ve gerginlik birikimini ortaya koyan bir sarsıntı olduğunu ifade eden Ercanlar şöyle devam etti:

-Bu küçümsenmeyecek bir deprem. İstanbul'da yıkım eşik değeri yaklaşık 4.4'ten sonra başlar.

-Bizim Silivri önlerinde beklemiş olduğumuz depremin büyüklüğü 7-7.2'dir. Dolayısıyla bundan bir puan daha yüksek olacaktır. İstanbul'da beklenen deprem oldu, bitti diyemeyiz