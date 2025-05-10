Jeofizik Yüksek Mühendisi Ahmet Ercan, olası İstanbul depremine dair son değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Ercan, yürüttüğü araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

Ahmet Ercan, beklenen İstanbul depremine ilişkin yaptığı açıklamada, tarih aralığı içeren bir harita yayımladı.

Ercan, 7.5 ila 8 büyüklüğünde bir depremin artık olası olmadığını belirterek, İstanbul’da en fazla 6,7 büyüklüğünde bir depremin beklendiğini ifade etti.

ZAMAN ARALIĞI AÇIKLADI

Ercan'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"M6,2’lik Silivri Depremi beklenen Kuzey Marmara Depremleri üzerine çok değerli bilgiler verdi.

1. Kırık izi doğu-batı doğrultulu olacak

2. İstanbul Kolu Zeytinburnu önünde çatallaşma yapıp, Sivri Ada’ya doğru dönecek.

3. İstanbul kolunda deprem odağı Küçükçekmece’nin 25 km Marmara içinde, 7-10 km derinde, granit içinde olacak.

4. Depremin İstanbul kolu üzerinde büyüklüğü M6,7 olacak

5. Büyüklük Trakya kolunda M6,9-M7,1’e düşecek,

6. Ne M7,5, ne de 8’lik deprem olasılığı kaldı,

7. Ne depremler bitti, ne de her an deprem olma olasılığı kaldı.

8. Süpürtü (tsunami) yüksekliği 2 metreyi geçmeyecek,

9. En az Anadolu yakası etkilenecek,

10. Depremler 2045 den önce beklenmiyor, depremler 2075 ya da daha sonra olabilecek."