İtalya'nın önde gelen yayın organlarından Corriere della Sera, 150'nci kuruluş yılı özel sayısında sanatçı Ahmet Güneştekin'in "Sözün Anatomisi" adlı eserini kültür sanat eki La Lettura'nın kapağında yayımladı. 2025 yılının ardından ikinci kez aynı kapağa davet edilen Güneştekin, basın özgürlüğü ve sansür odaklı çalışmasıyla uluslararası sanat sahnesindeki yerini pekiştirdi.

"SÖZÜN ANATOMİSİ" ESERİ NEYİ ANLATIYOR?

Özel yayın için üretilen "Sözün Anatomisi" (Anatomia della Parola) adlı enstalasyon, iki büyük taş kütlesi arasına sıkıştırılmış kitap ve gazetelerden oluşuyor. Eser, taşın ağırlığı ile basılı sözün kırılganlığını karşı karşıya getirerek sansür uygulamalarını ve düşünce üzerindeki baskıyı görselleştiriyor. Güneştekin, yayında yer alan makalesinde de basın özgürlüğü ile sanatın toplumsal sorumluluğu arasındaki ilişkiyi ele alıyor.

DÜNYA SANATININ DEV İSİMLERİYLE AYNI GELENEK

La Lettura, 2011 yılından bu yana Ai Weiwei, Anselm Kiefer, William Kentridge, Damien Hirst, Christo ve David Lynch gibi uluslararası sanatçıların eserlerini kapağına taşıyor. 1876 yılında Milano'da kurulan gazetenin 150. yıl dönümü kapsamında daha önce yer verdiği sanatçılar arasından Güneştekin'i yeniden davet etmesi, sanatçının küresel sanat çevrelerindeki temsil gücünü ortaya koyuyor.

İKİNCİ KEZ SEÇİLME SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

La Lettura, 13 Nisan 2025 tarihli 698. sayısının kapağında Güneştekin'in "Alfabe Lahitleri" adlı çalışmasına yer vermişti. Söz konusu eserin bir versiyonu Roma'daki Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Galerisi'nin (GNAM) daimi koleksiyonunda bulunuyor. Sanatçının bir yıl arayla 150 yıllık kurumun kapağında yeniden yer bulması, İtalya ve Avrupa kültür çevrelerindeki kurumsal bağını güçlendiriyor.