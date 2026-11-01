Oğulları Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 24 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği kara para soruşturması sürerken, TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise milletvekilliği dokunulmazlığı ve yetki prosedürleri kapsamında ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. İktidara yakın gazeteci Ahmet Hakan, Sarıgül'ün kendisini aradığını ancak telefonu açmadığını açıkladı.

BİZZAT AÇIKLADI

Hukuki süreç derinleşirken Mustafa Sarıgül’e yönelik dikkat çeken bir tepki de iktidara yakın gazeteci Hakan’dan geldi. Hakan, kaleme aldığı yazısında son gelişmelerin ardından Mustafa Sarıgül’ün kendisini telefonla bizzat aradığını ancak bu çağrıya yanıt vermediğini açıkladı.

"İLETİŞİM KURMAK ÇOK AĞIR BİR YÜK GİBİ GELDİ"

Telefonu açmama gerekçesini dile getiren Ahmet Hakan, Sarıgül ile temas kurmanın kendisi için artık taşınması zor bir sorumluluk hissi uyandırdığını belirtti. Hakan, gündem yaratan ifadelerinde şu satırlara yer verdi:

"Sarıgül arayınca iletişim kurmak çok ağır bir yük gibi geldi... Herhangi bir Sarıgül mağduru arasaydı... Daha ilk çalışta küt diye açardım valla."