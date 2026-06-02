Mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından CHP'de genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından oluşturulan yeni Merkezi Yönetim Kurulu (MYK) listesi açıklandı.
Polis zoruyla boşaltılan CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programının yapıldığı gün (30 Mayıs) yaşanan arbedede korumalar tarafından tartaklanan Ahmet Hakan Uyanık da MYK listesinde yer aldı.
Kurultay davasının itirafçılarından Veysi Uyanık'ın oğlu Ahmet Hakan Uyanık, 'Arge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı' oldu.
Uyanık, daha önce "mutlak butlan" kararı sonrası Parti Meclisi listesinde de yer almıştı.
Öte yandan açıklanan MYK listesinde şu isimler yer aldı:
- Rifat Turuntay Nalbantoğlu (İzmir Milletvekili) - Genel Sekreter
- Orhan Sarıbal (Bursa Milletvekili) - Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Bülent Kuşoğlu (Ankara Milletvekili) - İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı/Sayman
- Müslim Sarı (İstanbul Milletvekili) - Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Semra Dinçer (Ankara Milletvekili) - Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Deniz Demir (Ankara Milletvekili) - Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Prof. Dr. Ali Rıza Erbay (Ankara - Milletvekili Adayı / Parti Meclisi Üyesi) - Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Cemal Canpolat (İstanbul - Eski İl Başkanı / Milletvekili Adayı) - İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Necdet Saraç (İstanbul - Milletvekili Adayı) - Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Yıldırım Kaya (Ankara Milletvekili) - Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Hasan Efe Uyar (Parti Meclisi / MYK Üyesi) - Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Berhan Şimşek (İstanbul Milletvekili) - Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Devrim Barış Çelik (İzmir - Milletvekili Adayı / Parti Meclisi Üyesi) - Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Ahmet Hakan Uyanık (Parti Meclisi Üyesi) - Arge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Nevaf Bilek (Siirt - Milletvekili Adayı / Parti Meclisi Üyesi) - Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Adnan Demirci (Parti Meclisi / Sendika Sorumlusu) - İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Tahsin Tarhan (Kocaeli Milletvekili) - Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul Milletvekili) - İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı