TGRT Haber yayınında konuşan Cem Küçük, iktidar ve medya ilişkilerinin işleyişine dair bomba bir iddiada bulundu. Küçük, Hürriyet Gazetesi'nin hükümete yakın konumuna dikkat çekerek, gazetenin önde gelen isimlerinin siyasi çevrelerin talepleri doğrultusunda kamuoyunda tartışma yaratılması amacıyla yazılar hazırladığını savundu.
"AHMET HAKAN İSTİŞARE EDİYOR"
Ahmet Hakan'ın yazılarının yalnızca kişisel görüşlerinden ibaret olmadığını belirten Küçük, bu metinlerin AKP'nin genel politikalarını ve mesajlarını yansıttığını iddia etti. Hakan'ın belirli siyasi figürler veya gündem maddeleri hakkındaki yazılarının, iktidar yetkilileriyle yapılan "istişareler" sonucunda ortaya çıktığını öne sürdü. Küçük kendi bağımsızlığını savunduğu konuşmasında, "Hürriyet'in başyazarının bu yazıları yazmasının siyasetin de görüşünü yansıttığı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.
Küçük, şöyle konuştu:
“Hükümet, bazen bir şey olduğunda bakanlar önce hemen CNN Türk kanalına çıkıyorlar, Hürriyet’e Hande’ye demeç veriyor, Ahmet Hakan’a yazıyor, onun programına çıkıyor. Ben bunları her sabah takip ediyorum. Şimdi bu Hürriyet’le alakalı, kişilerle alakalı değil, Hürriyet gazetesi olduğu için. Ama Ahmet Hakan’ın ben dün, dün yazdı galiba, ben bazen onun yazılarını biliyorum. Mesela Berat Bey’le ilgili bir şey oluyor, Bilal Bey’le, Ahmet bir yazı yazıyor. Tayyip Bey’in bir, cıvım cıvımla ilgili oluyor. Ben belli ki o yazılar, hani sipariş oldu demiyorum ama hani "buna bir değin" denmiş oluyor. Öyle bir şeyi anlıyorum ben. Şimdi orada da mutlak butlanın çıkmaması gerekir…”
"SELVİ YÜZDE YÜZ TALİMATLA YAZIYOR "
Abdulkadir Selvi'nin geçmişteki "kabine değişikliği" yazılarına da değinen Küçük, yazılarının doğrudan tartışma yaratmak amacıyla talimatla yazdırıldığını belirterek, "Bu yüzde 100 bilgidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bu tartışılsın' diye Abdulkadir Selvi'ye söylüyordu, o da yazıyordu. Meğer böyle isteniyormuş" dedi.
“Belki de böyle tartışılsın isteniyor. Şamil abi'nin tweetini de ben öyle yorumluyorum. Belki de bu isteniyor. Ben Bakanlar Kuruluyla ilgili bir şey söyleyeyim. Bakanlar Kurulu kararıyla ilgili bak bu %100 bilgidir. Bence Cumhurbaşkanı bir dönem Erdoğan, "Bu tartışılsın" tamam mı, veriyordu bunu Abdülkadir Selvi'ye söylüyorlardı, yazıyordu. Hiçbir dediği çıkmıyordu. Abdülkadir abi iyi bir gazetecidir severim ama 50 kere yazdı, kabinede bir kere… Benim hukukum var, ben Abdülkadir abinin arkadaşıyım, hiç şeyimiz yok. Ama ona da söyledim bunu. Bazen yazıyor "Kabine değişecek." Biz de tartışıyoruz. Ya meğer böyle isteniyormuş! Ya bir Şamil abiyle tartıştık…”
"HER ŞEYİ ORTAYA DÖKÜYORSUN"
Programın sunucusu Pınar Işık Ardor, Küçük'ün açıklamalarına "Sen her şeyi ortaya döküyorsun" diyerek karşılık verdi.
Yayının diğer konuğu eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ise yönlendirmelerin kaynağı olarak gösterilen "yukarısı" ifadesinin belirsizliğine tepki gösterdi.