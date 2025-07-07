"Yeliz" lakabıyla bilinen AKP’li eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “1923 darbesiyle hesaplaşmadan ilerleyemeyiz” sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu hedef aldı.

Çamlı’nın bu ifadeleri kamuoyunda büyük tepki çekti....

AKP’den ihraç edilen eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık’tan çarpıcı bir iddia geldi.

Kocabıyık, Çamlı’nın bir parti toplantısında “Türk lafından tiksiniyorum” dediğini öne sürdü.

Kocabıyık, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

-Bu adam 2018 yılında yapılan bir AK Parti toplantısında söz aldı ve “bu Türk lafından tiksiniyorum” dedi.

-Daha ağır laflar da etti, buraya yazmıyorum. 50 milletvekili önünde söylendi bu sözler.

-Bekir Bozdağ vardı bakanlardan. Mustafa Elitaş Grub Başkanvekili vardı. Ben hemen söz aldım ve bu adama ağzının payını verdim.

-50 kişilik Mv. Topluluğunun içinden beni sadece Ankara Mv. Haluk İpek ve Denizli Mv. Şahin Tin destekledi.

-Bu adama AK Parti'nin programını hatırlattılar. Bakan, grup başkanvekili ve diğer milletvekilleri milliyetimize açıkça, alenen küfreden bu adamı sadece seyrettiler.

-Ben prensip olarak geçmişte bulunduğum yerlerde tanık olduğum olayları anlatmam. Bugüne kadar da bu olaydan söz etmedim.

-Ama bu densiz cahil durmuyor. Şimdi de cumhuriyetimize saldırıyor, cumhuriyete “kanlı darbe” filan diyor.

-Bu adamı ciddiye filan almıyorum ancak en başta ak partililer bilsin ki bu partide imtiyazlı olanlar kafalarının arkasında bu düşüncelerle yaşayanlardır.