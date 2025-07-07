Eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya hesabından "Kadim bir geçmişe sahip Aziz Millet ve Büyük Devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni,Terörsüz ve Büyük Devlet yolunda ilerleyemez..! Bir düdük çalıp,yeni,onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır.." diyerek anket yaptı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Çamlı'nın bu açıklamalarına sosyal medya hesabından şu tepkide bulundu:

"Bu ne hürriyeti? Ülkemizi, değerlerini, bu zevat ve çevresi yağmalasa da dimdik duran cumhuriyeti, şu sözlerle cumhuriyeti ilan eden büyüklerimizi hakir görmek, hakaret etmek, alenen aşağılamak 'ifade hürriyeti'nden sayılıyorsa, buna aşağılık demek, sövmek vicdan hürriyetinden sayılmalı!"

Eski AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, yaptığı ankette yüzde 95 hayır çıkarken, yüzde 5 destek aldı.