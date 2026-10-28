Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya ve ailesi, sanatçının yaşamını konu alan “İki Gözüm Ahmet” filminin gösteriminin durdurulması için 2020 yılında yargıya başvurmuştu. İlk mahkemelerin tedbir talebini reddettiği davada Yargıtay, üst mahkemenin kararını bozdu. YARGITAY KARARI BOZDU Sabah’tan Armağan Yılmaz’ın haberine göre, Ahmet Kaya’nın ailesi, sanatçının hayatını anlatan “İki Gözüm Ahmet” filminin vizyona girmesinden önce gösterimin durdurulması için ihtiyati tedbir talebinde bulundu. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, filmin anonim eser niteliğinde olduğu gerekçesiyle tedbir talebini reddetti. Gülten Kaya’nın itirazı üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de talebi kabul etmedi. Dosyayı inceleyen Yargıtay ise üst mahkemenin kararını bozdu. Kararda, Ahmet Kaya’nın ailesinin film için rızasının bulunmadığına ve yapımda sanatçının özel hayatına ilişkin kurgusal karakterler ile olaylara yer verildiğine dikkat çekildi. ÖZEL HAYAT VE KİŞİLİK HAKLARI VURGUSU Kararda, sanatçının özel hayatını konu alan filmin yapılmasında üstün tutulması gereken bir kamuoyu yararının bulunmadığı belirtildi. Ayrıca filmdeki kurgusal sahnelerin Ahmet Kaya’nın ailesinin kişilik haklarına zarar verdiği ve özel yaşama saygı hakkının gözetilmesi gerektiği ifade edildi. DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK Yargıtay’ın bozma kararının ardından dosya, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yeniden ele alınacak. Filmin gösterimine ilişkin hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı, yeniden görülecek davanın ardından netleşecek.

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