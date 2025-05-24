Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu avukat Çağla Gizem Şahin ile Temmuz 2023'te nikâh masasına oturmuştu.

Evliliklerini geçen yıl Kemal adını verdikleri oğulları ile taçlandıran çiftten müjdeli bir haber daha geldi.

Önceki akşam eşinin yer aldığı 'Gassal' dizisinin galasına katılan Çağla Gizem'in 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

İKİNCİ BEBEK DE ERKEK

Erkek bebek beklediklerini belirten Kural, "İnşallah ikinci kez baba olacağım. İlkinde de çok heyecanlıydım, şimdi de çok heyecanlıyım. Baba olmak çok ayrı bir duygu" dedi.