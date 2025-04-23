Kadıköy’de cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesinin avukatı Rezzan Epözdemir, dünkü katıldıkları canlı yayın sonrası kendisi ve eşine gelen tehdit mesajlarını paylaştı.

Epözdemir, "Bu dün gece yayınlanan ve Yasemin Minguzzi ile birlikte katıldığımız 'Az Önce Konuştum' isimli programından sonra ben ve eşimin telefonuna gelen mesajlar. İlgilisi ve grubun ismi gerçek dışı bir şekilde kullanılmış olabileceğinden, hukuken üstünü çizdim. Sonrasında ben ve eşim görüntülü olarak da arandık. Konuyu Başsavcılık ve Emniyete de aktardım. Valilik makamına da gerekli önlemlerin alınması için başvuruda bulundum. Umarım gerekenler yapılır. Hukuken de sonuna kadar takipçisi olacağım. Bu tehditler ve baskılar bizi yıldıramaz ve korkutamaz. Ahmet Minguzzi' nin katillerinin emsal mahiyette cezalandırılması için hukuki mücadelemiz sonuna kadar sürecektir." açıklamasını yaptı.

Mesajlarda Epözdemir ve eşi ölümle tehdit edildi. Davadan çekilmesi ve cinayetin de 'nefsi müdafaa' gösterilmesi istendi.