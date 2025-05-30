eşilçam’ın Efsane İsmi Ahmet Mekin Hakkında “Öldü” İddiası Sosyal Medyayı Karıştırdı! Torunundan Yalanlama Geldi

Türk sinemasının duayen oyuncularından Ahmet Mekin hakkında sosyal medyada yayılan ölüm haberi, hayranlarını ve sanat camiasını şoke etti. Ancak iddialar kısa sürede yalanlandı. 93 yaşındaki usta sanatçının torunu Mekin Sezer, yaptığı açıklamayla dedesinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu ve sosyal medyada yayılan söylentilere net bir dille karşılık verdi.

Lale Belkıs’ın Paylaşımı Karışıklığa Neden Oldu

Tartışmaların fitilini ateşleyen olay, Yeşilçam’ın bir başka usta ismi Lale Belkıs’ın sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşım oldu. Belkıs, “Ahmet Mekin… Az kaldık. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm. Beraber onur ödüllerimizi almıştık. Saygın, usta bir sanatçıydı. Mekânı cennet, huzur içinde uyusun…” ifadeleriyle bir veda mesajı yayınladı. Bu paylaşım, Mekin’in hayatını kaybettiği yönündeki spekülasyonları sosyal medyada alevlendirdi.

Gerçek Kısa Sürede Ortaya Çıktı

Habertürk’te yer alan habere göre, Ahmet Mekin’in geçtiğimiz günlerde yürüyüş yaptığı sırada bir çocuğun çarpması sonucu yere düştüğü ve kalça kemiğini kırdığı belirtildi. Balıkesir’in Erdek ilçesinde sakin bir yaşam süren Mekin, yaşadığı kazanın ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındı ve operasyonun başarılı geçtiği açıklandı.

Aile yakını Devrim Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dedemiz Ahmet Mekin görünmez bir kaza sonucu düşüp kalça kemiğini kırdı. Genel durumu iyi, hastaneye yatışı yapılacak. Arayan soran tüm dostlara teşekkür ederiz” dedi.

Torunundan Net Açıklama: “Dedem Yaşıyor, Sağlığı Yerinde”

Ortaya atılan iddiaların ardından konuşan torunu Mekin Sezer, dedesinin sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı. Sezer’in bu açıklamasının ardından Lale Belkıs, yanlış anlaşılmaya neden olan paylaşımını kaldırdı.