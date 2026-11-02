Türk sinemasının usta oyuncularından Ahmet Mekin'in vefat ettiği iddiası ortalığı karıştırdı.
94 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiği yönündeki paylaşımların ardından torunu oyuncu Mekin Sezer'den açıklama geldi.
Mekin'in sağlık durumuna ilişkin konuşan torunu Mekin Sezer, dedesinin sağlığının iyi olduğunu belirterek ölüm iddialarını yalanladı.
Mekin, Selvi Boylum Al Yazmalım filminde canlandırdığı "Cemşit" karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
GEÇEN YIL KALÇA KEMİĞİ KIRILMIŞTI
Ahmet Mekin, 1980 yılından bu yana yaşadığı Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde Mayıs 2025'te yürüyüş yaptığı sırada koşan bir çocukla çarpışarak yere düşmüştü.
Düşme sonucu kalça kemiği kırılan usta oyuncu, Erdek Devlet Hastanesi'nden Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Ameliyata alınan Mekin'in kırılan kalça kemiği yerine oturtulmuş ve vidalama yöntemi uygulanmıştı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edilen oyuncu, iyileşme sürecine girmişti.