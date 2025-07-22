İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava süreci devam ederken, annesi Yasemin Minguzzi Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda oturma eylemi başlattı. Yasemin Minguzzi, eylem esnasında kendisine gönderilen "Şikayetini geri çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz." ifadelerini içeren tehdit mesajını kamuoyu ile paylaştı.
Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, çocukları öldürülen annelerle birlikte Bakırköy'de oturma eylemi yaptı. Evlatlarının fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan anneler, adalet çağrısında bulundu, infaz yasasının değişmesi gerektiğini ifade etti.
Yasemin Minguzzi, oturma eylemi sırasında kendisine gönderilen tehdit mesajını da kamuoyuyla paylaştı. Mesajda, "Şikayetini geri çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz." ifadeleri yer aldığı görüldü.